Ha del clamoroso il possibile scambio di mercato tra la Juventus e il Milan, di cui si sta parlando nelle ultime ore. Come riportato da Gazzetta.it, i due club si ritroveranno da avversarie tra qualche giorno in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa italiana e potrebbero approfittarne per discutere di un'operazione in difesa: alla Juve potrebbe arrivare Fikayo Tomori, valutato dalla Vecchia Signora ben 25 milioni di euro. A Paulo Fonseca potrebbe interessare Danilo, ambito anche dal Napoli.