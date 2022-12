Arriva un colpo a sorpresa in Serie A. Secondo quanto rivelato poco fa da Gianluca Di Marzio attraverso i suoi canali social, la Salernitana avrebbe chiuso per Guillermo Ochoa, portiere che ha difeso la porta del Messico anche agli ultimi Mondiali (prima presenza in nazionale nel lontanissimo 2005). Classe 1985, Ochoa ha giocato le ultime 4 stagioni in patria, al Club America, dopo una lunga esperienza in Europa tra Ajaccio, Malga, Granada e Standard Liegi. Per lui contratto di 6 mesi a Salerno.