Dopo la sconfitta casalinga dei nerazzurri contro il Bayern Monaco, l'ex calciatore tra gli altri del club bavarese, Michael Ballack ha commentato il verdetto di San Siro di ieri: "L'Inter ha ripreso da dove aveva lasciato. Non è stata grandiosa e non è stata così male ma nel complesso non è bastato per una squadra con queste ambizioni e questa rosa. Non sono stati in grado di mettere mai il Bayern sotto pressione. I tedeschi erano dominanti e meritavano di vincere" ha detto a DAZN.