Weston McKennie è pronto a salutare la Juventus per aggregarsi al Leeds. L'annuncio è stato praticamente dato quest'oggi in conferenza stampa dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che nel corso della conferenza stampa della vigilia del match col Monza ha spiegato il perché dell'assenza del centrocampista statunitense dall'elenco dei convocati: "Assolutamente no, è al centro di voci di mercato. Credo che la società abbiamo già trovato l’accordo con l’altra società in cui dovrebbe andare quindi è inutile portarlo.