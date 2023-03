Non è andata bene all'Inter contro la Juventus, che al Meazza ha vinto 1-0 grazia el gol contestato di Filip Kostic. Secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Raoul Bellanova, che è entrato in partita nel modo giusto. Alle sue spalle sul podio Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. A seguire l'esito di giornata e la classifica generale del premio.

Onana 11.03%

Darmian 10.21%

De Vrij 5.26%

Acerbi 6.60%

Dumfries 1.55%

Barella 15.57%

Brozovic 1.55%

Calhanoglu 11.65%

Dimarco 1.34%

Martinez 1.44%

Lukaku 4.43%

D'Ambrosio 1.96%

Mkhitaryan 2.89%

Correa 1.34%

Dzeko 0.52%

Bellanova 22.68%