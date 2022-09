Protagonista ieri di una buona prestazione in Youth League contro il Viktoria Plzen, avversario contro il quale si è reso utile per la squadra pur senza entrare nel tabellino marcatori, Francesco Pio Esposito esulta per il 3-0 dell'Inter Primavera: "Prima vittoria stagionale!", ha scritto l'attaccante classe 2005 su Instagram.