Il sorteggio del primo, secondo e terzo turno del 'percorso campioni nazionali' della Youth League 2024/25 è andato in scena oggi, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Il percorso campioni si gioca in tre turni con partite d'andata e ritorno, i cui sorteggi sono stati effettuati tutti martedì 3 settembre. I 24 club delle federazioni più in basso nel ranking partono dal primo turno. I club delle 28 federazioni più in alto nel ranking partono dal secondo turno. Le dieci vincitrici del terzo turno passeranno ai sedicesimi di finale e saranno sorteggiate contro le squadre classificate tra il settimo e il sedicesimo posto nella fase campionato del percorso UEFA Champions League, alla quale partecipa anche l'Inter Primavera.

Sorteggio primo turno: 18 settembre e 2 ottobre

Havnar Bóltfelag - HB (FRO) - FC Progrès Niederkorn (LUX)

UCD AFC (IRL) - Stjarnan (ISL)

FK Bylis (ALB) - FC 2 Korriku (KOS)

Lincoln Red Imps FC (GIB) - NK Maribor (SVK)

FK Žalgiris (LTU) - The New Saints FC (WAL)

FC Honka Espoo (FIN) - Valletta FC (MLT)

BFC Daugavpils (LVA) - Cliftonville FC (NIR)

JK Tallinna Kalev (EST) - FC Santa Coloma (AND)

FK AP Brera Strumica (MKD) - FK Sarajevo (BIH)

FC Dinamo-Minsk (BLR) - FC Pyunik (ARM)

FC Kairat (KAZ) - Academia Rebeja Chisinau (MDA)

FC Dinamo Tbilisi (GEO) - FC Budućnost Podgorica (MNE)

Sorteggio secondo turno: 23 ottobre e 6 novembre

1: IFK Göteborg (SWE) - TSG 1899 Hoffenheim (GER)

2: Aberdeen FC (SCO) - Puskás Akadémia FC (HUN)

3: Strømsgodset TF (NOR) - AZ Alkmaar (NED)

4: FK Bylis (ALB) / FC 2 Korriku (KOS) - UCD AFC (IRL) / Stjarnan (ISL)

5: Havnar Bóltfelag - HB (FRO) / FC Progrès Niederkorn (LUX) - FC Midtjylland (DEN)

6: FK Žalgiris (LTU) / The New Saints FC (WAL) - Manchester United (ENG)

7: FC Dynamo Kyiv (UKR) - Lincoln Red Imps FC (GIB) / NK Maribor (SVN)

8: KRC Genk (BEL) - PFC CSKA-Sofia (BUL)

9: Legia Warszawa (POL) - Pafos FC (CYP)

10: AJ Auxerre (FRA) - FC Honka Espoo (FIN) / Valletta FC (MLT)

11: FC Daugavpils (LVA) / Cliftonville FC (NIR) - US Sassuolo (ITA)

12: FCV Farul Constanta (ROU) - FK IMT Belgrade (SRB)

13: Olympiacos FC (GRE, holders) - JK Tallinna Kalev (EST) / FC Santa Coloma (AND)

14: FC Basel 1893 (SUI) - Sabah FC (AZE)

15: Maccabi Petah-Tikva FC (ISR) - FK AP Brera Strumica (MKD) / FK Sarajevo (BIH)

16: Trabzonspor A.Ş. (TUR) - FC Dinamo Tbilisi (GEO) / FC Budućnost Podgorica (MNE)

17: SC Braga (POR) - SK Rapid (AUT)

18: Real Betis Balompié (ESP) - FC Kairat (KAZ) / Academia Rebeja Chisinau (MDA)

19: AS Trenčín (SVK) - FC Zbrojovka Brno (CZE)

20: NK Lokomotiva Zagreb (CRO) - FC Dinamo-Minsk (BLR) / FC Pyunik (ARM)

Sorteggio terzo turno: 27 novembre e 11 dicembre

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 7 - Vincente Turno 2 – Accoppiamento 4

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 3 - Vincente Turno 2 – Pairing 6

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 2 - Vincente Turno 2 – Pairing 8

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 10 - Vincente Turno 2 – Pairing 1

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 9 - Vincente Turno 2 – Pairing 5

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 18 - Vincente Turno 2 – Accoppiamento 11

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 12 - Vincente Turno 2 – Pairing 20

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 19 - Vincente Turno 2 – Pairing 13

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 14 - Vincente Turno 2 – Pairing 17

Vincente Turno 2 – Accoppiamento 15 - Vincente Turno 2 – Pairing 16