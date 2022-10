A margine del 6-1 tennistico con cui il Barcellona Under 19 ha annichilito l'Inter Primavera al Breda di Sesto San Giovanni, nella terza giornata del girone C di Youth League, Oscar Lopez, tecnico dei giovani catalani, ha espresso tutta la sua soddisfazione parlando ai canali ufficiali del club: "La squadra ha mantenuto la concentrazione alta sin dal primo minuto, sapevamo cosa fare in campo e abbiamo interpretato bene le varie situazioni di gioco".