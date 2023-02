A due mesi dall'ultima partita ufficiale, complice la sosta del campionato, domani il Rukh Lviv avrà l'occasione di fare le prove generali in vista dello spareggio di Youth League contro l'Inter Primavera (mercoledì ore 14, Stalowa Wola) sfidando in amichevole gli sloveni del Krško, che si sostituiscono ai georgiani del Kolkheti, precedentemente annunciati come avversari della squadra ucraina che sta dominando il suo campionato con 38 punti, frutto di 12 vittorie e due pareggi.