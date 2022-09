Momento non particolarmente felice per l’Inter Under 19, reduce dallo stop in casa del Lecce in campionato e ancora incapace di ottenere il primo successo stagionale. Il calendario propone martedì una nuova occasione per i ragazzi di Cristian Chivu per il riscatto con la Youth League e la sfida contro i cechi del Viktoria Plzen in programma alle ore 13. Designato l’arbitro dell’incontro, proveniente dalla Svezia: dirigerà infatti Adam Ladebäck, che sarà assistito dai connazionali Daniel Yng e Marcus Lundgren Klitte. Quarto uomo sarà invece il ceco Jan Petrik.