Il Barcellona Under 19 si conferma al comando del gruppo C di Youth League, ma in coabitazione con l'Inter Primavera dopo la seconda giornata di gare: ai catalani non è riuscita l'impresa di battere il Bayern Monaco, che ha avuto la forza di trovare il 3-3 con Copado all'85' dopo essersi fatto rimontare da 0-2 (Wanner al 6', Harold al 25') a 3-2 dalla tripletta di uno scatenato Barberà tra 33' e 49'. Ora, la squadra di Oscar Lopez è a quota 4 punti, gli stessi dei campioni d'Italia di Cristian Chivu che hanno liquidato la pratica Viktoria Plzen in 32' vincendo 3-0 (doppietta di Pelamatti e gol di Valentin Carboni). Staccati di due punti i bavaresi, fermi a zero i cechi.