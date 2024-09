La Youth League 2024-25 avrà un nuovo format per la sua 11esima edizione, adattandosi al cambiamento delle competizioni UEFA per club, il che significa che ci saranno più partecipanti, divise nei soliti due percorsi, quello della UEFA Champions League e quello dei Campioni nazionali. I due percorsi si uniranno per la fase a eliminazione diretta, che adesso parte dai sedicesimi di finale (25 e 28 aprile). La fase campionato rispecchierà quella della Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). I primi 22 club si qualificheranno ai sedicesimi di finale. Ecco il percorso dell'Inter Primavera di Andrea Zanchetta:

18/09/24 ore 16.00 CET (Live UEFA TV) Manchester City-Inter

01/10/24 ore 14.30 Inter-Stella Rossa

23/10/24 ore 14.00 (Live UEFA TV) Young Boys-Inter

06/11/24 ore 14.30 (ore 16.00 in caso di live UEFA TV) Inter-Arsenal

26/11/24 ore 14.30 (da confermare) Inter-Lipsia

10/12/24 ore 14.00 (da confermare) Bayer Leverkusen-Inter