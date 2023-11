In attesa del calcio d'inizio di Salisburgo-Inter, arriva il risultato del primo match della quarta giornata del girone D della Youth League: la Real Sociedad si è imposta per 2-1 sul Benfica. I baschi hanno sistemato la questione nel primo quarto d'ora grazie alle reti di Pablo Arenzana al quinto e di Iker Otadui al 13esimo; inutile lo strepitoso gol di Joao Rego che al 42esimo ha indovinato un'incredibile Trivela dalla lunga distanza in posizione angolata a beffare il portiere avversario Alain Veralde. Con questa vittoria, i Txuri Urdin avanzano a quota quattro nel girone, col Benfica fermo a cinque. Chance da cogliere al volo, quindi, per l'Inter, che in caso di successo oggi si rilancerebbe in ottica qualificazione.

João Rêgo with an incredible Trivela Goal for Benfica U19 vs Real Sociedad U19 pic.twitter.com/MFPThfP8hH — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) November 8, 2023