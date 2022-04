Finisce ai quarti di finale l'avventura alla Viareggio Cup dell'Inter Under 18, eliminata dall'Empoli dopo un 5-3 pirotecnico andato in scena allo stadio 'Melani' di Pistoia. Ai nerazzurri, sotto 3-0 all'intervallo dopo i gol segnati da Sodero, Fini e Panicucci, non basta uno scatenato Amadou Makhtarlayi Sarr che prova a riaprire illusoriamente i giochi mettendo a referto una doppietta tra 46' e 49', annullata dal poker calato da Guadalupo. La squadra di Andrea Zanchetta non si arrende ancora, trova il punto del -1 con Nicolò Uberti al 92', ma poi deve capitolare definitivamente di fronte alla realizzazione di Emmanuel Ekong 60 secondi più tardi.