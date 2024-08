Partirà con la sfida tra Cesena e Fiorentina di questo pomeriggio alle 17.30 il campionato Primavera 1, da quest'anno dedicato agli Under 20 e non più agli Under 19. La seconda gara in programma sarà quella che vedrà in campo l'Inter in casa contro il Bologna alle 18. Sempre oggi Verona-Sassuolo alle 19.30. Domani e domenica le restanti partite.