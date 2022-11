La Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata torna in campo per un doppio impegno valido per il torneo Otto Nazioni. L'Italia affronterà la Romania giovedì 17 novembre ad Arad alle ore 20 italiane (le 21 locali) e lunedì 21 allo stadio 'Enzo Ricci' di Sassuolo la Repubblica Ceca. I convocati sono 25, di cui 23 classe 2003 e due classe 2004. Tra loro, presenti anche i difensori dell'Inter Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti, oltre a Giovanni Fabbian della Reggina ma proveniente dal vivaio nerazzurro.

L'elenco dei convocati:



Portieri: Sebastiano Desplanches (Vicenza), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);