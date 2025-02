Dopo il pareggio con la Spagna a gennaio, la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini si appresta a tornare in campo per un'amichevole contro i pari età dell'Ungheria, in programma mercoledì 26 febbraio allo stadio Viviani di Potenza. Sono 22 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico, tutti classe 2007; tra questi, anche i giocatori dell'Inter Lamine Bello, Filippo Cerpelletti, Matteo Mantini e Jamal Idrissou.

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);



Difensori: Lamine Ballo (Inter), Jacopo Contarini (Genoa), Alessandro De Luca (Bologna), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Pellini (Torino), Nirash Raffaello Perera (Milan), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);



Centrocampisti: Giacomo Arduini (Roma), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Alessio Cacciamani (Torino), Filippo Cerpelletti (Inter), Matteo Mantini (Inter), Lorenzo Ossola (Milan), Ernesto Perin (Milan), Elia Plicco (Parma);



Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Giovanni Chiricallo (Sassuolo), Jamal Iddrissou (Inter), Luca Messori (Ajax).