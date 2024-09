Reduce dalla doppia amichevole contro i pari età dell'Inghilterra - una vittoria ed una sconfitta a referto - l'Italia under 16 si prepara ad affrontare una nuova doppia sfida contro la Spagna. Martedì 17 alle ore 17.30, e giovedì 19 settembre alle 11 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano scenderà in campo la formazione iberica, partite per le quali è stato convocato anche un rappresentate dell'Inter dal ct Scarpa, ovvero il difensore Edoardo Evangelista.

Questa la lista:

Portieri

Pietro Faccioli (Milan), Mattia Sonzogni (Atalanta)

Difensori

Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Ginestretti (Empoli), Gabriele Mandirola (Genoa), Edoardo Rocchetti (Juventus), Mohamed Force Toure (Bologna)

Centrocampisti

Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Cossio Mattia Brizzolari (Genoa), Gioele Giammattei (Roma), Samuele Pisati (Milan), Giovanni Zanatta (Atalanta)

Attaccanti

Giovanni Bruno (Juventus), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Riccardo Paonessa (Juventus).