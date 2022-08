Rinforzo per le giovanili per l'Inter che pesca in Serie C assicurandosi il giovanissimo Manuel Verre dal Pordenone. Terzino sinistro, il classe 2007 ha giocato l'ultima stagione con l'Under 16 del club neroverde. A darne l'annuncio il club friulano con la seguente nota:

