Dopo sei stagioni sportive trascorse al'Uesse Sarnico, Christian Stefani, attaccante classe 2008, raggiunge la cantera dell'Inter. "È con grandissima soddisfazione che l'Uesse Sarnico annuncia il tesseramento ufficiale in maglia nerazzurra di Christian Stefani - si legge sul profilo Instagram del cub bergamasco -. Si è meritato l'approdo all'Inter mettendosi in mostra di partita in partita, migliorando quotidianamente nel corso degli allenamenti e continuando a credere nella realizzazione del suo sogno! Il Direttivo e tutti i tesserati colgono l'occasione per congratularsi nuovamente con Christian per questo importante obiettivo raggiunto!".