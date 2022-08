Marco Baldelli è un nuovo giocatore dell 'Inter . Il centrocampista offensivo classe 2005 arriva in nerazzurro dopo aver brillato con l'Under17 dell' Uesse Sarnico , club che lo ha cresciuto: "I risultati più importanti che ho raggiunto con questa maglia sono stati i numerosi tornei vinti fuori Regione che hanno rappresentato delle bellissime esperienze dentro e fuori dal campo - le su parole -. Ho sempre avuto la possibilità di confrontarmi con ragazzi di squadre di alto livello a Sarnico e ciò ha contribuito molto alla mia crescita. Infine aver avuto l’occasione di essere capitano di questa squadra nell'ultima stagione trascorsa è stato un grande onore. Sono pronto per questa nuova avventura nerazzurra, volenteroso di dimostrare tutto il mio valore".

"Al termine di una stagione giocata ad altissimi livelli dal punto di vista tecnico e fisico, Marco è riuscito a coronare un sogno trasferendosi nel settore giovanile dell'inter e tutta la Società coglie l'occasione per congratularsi nuovamente con lui per questo importante obiettivo raggiunto!", il messaggio della sua ormai ex società.