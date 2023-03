Si è conclusa sull'1-1 la partita di Prato che ha visto di fronte le selezioni Under 20 di Italia e Germania, gara valida per il torneo Otto Nazioni-Elite League 2022/2023. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa, col vantaggio dei teutonici firmato da Sieb al quale ha replicato Giuseppe Ambrosino cinque minuti più tardi. Partita che ha visto in campo per tutti i novanta minuti Mattia Zanotti, terzino dell'Inter, che ha rimediato anche un cartellino giallo per un fallo su Beier. In panchina, invece, l'altro interista Alessandro Fontanarosa.