Andrea Zanchetta, tecnico dell'Under 18 dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTv dello stato attuale del settore giovanile: "Sono molto soddisfatto dell'andamento del gruppo in generale, i ragazzi hanno fatto bene nella prima parte di stagione. Ora ci dovremo dare dentro per colmare quello step che serve ai ragazzi per arrivare in Primavera. Il rapporto con Chivu è fondamentale perché spesso gestiamo gli stessi giocatori e per me non è neanche troppo semplice, perché un ragazzo che sale dall'U18 alla Primavera ha grande entusiasmo, viceversa un po' meno ovviamente. Ma il riscontro complessivo è positivo, il lavoro di Christian è stato importante: i ragazzi hanno sempre dato un grande contributo".