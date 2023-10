Dopo il pareggio ottenuto in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca, la Nazionale italiana Under 20 è pronta per il primo impegno casalingo nell'Elite League. Venerdì 13 ottobre alle ore 18, allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro, gli azzurrini affronteranno la Polonia con cui condividono il primato (a quota 4 punti) nella classifica del torneo a cui prendono parte otto nazionali. Per l'occasione, il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tra cui Alessandro Fontanarosa, difensore di proprietà dell'Inter ora in prestito al Cosenza. L'elenco dei convocati:

: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia);: Tommaso Barbieri (Pisa), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena), Filippo Terracciano (Verona);: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Samuel Giovane (Ascoli), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma): Federico Accornero (Pescara), Luca D'Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Antonio Raimondo (Ternana), Nicolò Turco (Liefering).