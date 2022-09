Tre mesi dopo la sconfitta nella semifinale con l’Inghilterra, epilogo di una bella cavalcata che ha portato in dote comunque il pass per il Mondiale Under 20, la Nazionale italian Under 19 è pronta a iniziare una nuova avventura nel campionato europeo di categoria, che dal 21 al 27 settembre la vedrà impegnata in Polonia nella prima fase delle qualificazioni.

Sulla panchina degli Azzurrini siede Alberto Bollini, che ha raccolto l’eredità di Carmine Nunziata dopo che quest’ultimo è passato all’Under 20 per guidare i ragazzi con cui ha raggiunto la qualificazione al Mondiale. Il neo tecnico, che ha esordito ad agosto in occasione del successo (3-0) nell’amichevole con l’Albania, ha convocato 26 calciatori (22 classe 2004 e i 2005 Chiarodia, Saiani, Di Maggio e Lipani) per il raduno fissato nella serata di mercoledì al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e domenica 18 settembre ufficializzerà la lista dei 20 convocati per la prima fase del torneo continentale.