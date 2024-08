Dopo essersi arresa alla Spagna nelle semifinali dell'ultimo Europeo di categoria, la Nazionale italiana Under 19 si appresta a iniziare la nuova stagione con un doppio test amichevole contro la Slovenia, in programma martedì 6 agosto (ore 18) allo stadio comunale 'Giuseppe Morigi' di Manzano e giovedì 8 (ore 11) al City Stadium di Ajdovščina. Per l'occasione, Alberto Bollini ha convocato 23 giocatori, tutti classe 2006 ad eccezione di cinque 2007 (Matteo Cocchi più i quattro campioni d'Europa Under 17: Cristian Cama, Federico Coletta, Christian Garofalo e Mattia Mosconi). Il tecnico azzurro torna alla guida dell'Under 19, con cui vinse il titolo continentale a Malta nel 2023, dopo una stagione al timone dell'Under 20, durante la quale ha conquistato l'ultima edizione dell'Elite League, la terza consecutiva della storia degli Azzurrini (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

L'elenco dei convocati:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Venturino (Genoa);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).