A distanza di due mesi dall'incoronazione come campione d'Europa a Limassol, la Nazionale italiana Under 17 ritroverà il Portogallo nella partita d'esordio della prima edizione del 'Torneo Internazionale Città di Trieste', in programma martedì 3 settembre al 'Nereo Rocco'.

L'Italia, guidata dal tecnico Massimiliano Favo, affronterà anche i pari categoria della Svizzera e della Spagna, sempre a Trieste, rispettivamente venerdì 6 e lunedì 9 settembre. Le partite degli Azzurrini, tutte programmate alle ore 20, saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

TORNEO INTERNAZIONALE UNDER-17 "CITTÀ DI TRIESTE"

GIRONE UNICO: ITALIA, Portogallo, Spagna e Svizzera

1ª giornata (martedì 3 settembre)

Ore 17: Spagna-Svizzera, Stadio Comunale di Monfalcone (GO)

Ore 20: ITALIA-Portogallo, Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (diretta Vivo Azzurro TV)

2ª giornata (venerdì 6 settembre)

Ore 17: Portogallo-Spagna, Stadio Comunale di Monfalcone (GO)

Ore 20: ITALIA-Svizzera, Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (diretta Vivo Azzurro TV)

3ª giornata (lunedì 9 settembre)

Ore 16.30: Svizzera-Portogallo, Stadio Comunale di Monfalcone (GO)

Ore 20: ITALIA-Spagna, Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (diretta Vivo Azzurro TV)