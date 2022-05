Il sogno Europeo della Nazionale italiana Under 17 si infrange ancora una volta contro l'Olanda. Se nel 2018 in Inghilterra e l'anno successivo in Irlanda la sconfitta era arrivata in finale, stavolta in Israele - dopo due edizioni non disputate a causa della pandemia - la corsa degli azzurrini si è fermata ai quarti. A Ramat Gan, vincono 2-1 gli Orange, capaci di portarsi sul doppio vantaggio grazie a Misehouy e Van Duiven, prima di resistere al ritorno della squadra di Bernardo Corradi, la cui rimonta non si completa dopo il gol di Luca Lipiani al 64'. Finisce, dunque, l'avventura continentale degli interisti Luca Di Maggio, Daniele Quieto e Francesco Pio Esposito.