Reduce dalle sconfitte di misura nelle due amichevoli con la Francia disputate nel centro tecnico federale francese di Clairefontaine, la Nazionale italiana Under 17 torna a radunarsi in vista della seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo. Dal 7 al 13 marzo, gli azzurrini saranno impegnati a Cipro nell'Elite Round di qualificazione al torneo continentale contro i padroni di casa, la Repubblica d'Irlanda e l'Ucraina. In palio due posti per la fase finale in programma a metà maggio in Ungheria. Per l'occasione, il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 24 calciatori (21 classe 2006 e i 2007 Matteo Cocchi, Francesco Verde e Mattia Liberali) per il raduno che prenderà il via martedì 28 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Venerdì 3 marzo sarà diramata la lista dei 20 convocati per la seconda fase delle qualificazioni europee, che il giorno seguente partiranno alla volta di Cipro. L’elenco dei convocati: