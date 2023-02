Dopo lo stage di gennaio a Coverciano, terminato con il successo per 3-1 nell’amichevole con la Rappresentativa di Lega Pro, la Nazionale italiana Under 16 tornerà a radunarsi domenica al Villaggio Azzurro di Novarello e lunedì partirà alla volta dell’Albania per disputare una doppia amichevole con padroni di casa.