Due a due beffardo, nella seconda giornata del Torneo Internazionale "Città di Trieste", per l'Italia Under 17, fermata sul pari dalla Svizzera in pienissimo recupero. Gli azzurrini, dopo aver incassato l'1-0 avversario, firmato al 33' da Nevio Scherrer, attaccante del San Gallo, ribaltano il risultato per effetto delle reti messe a segno dal milanista Cristian Comotto al 75', su calcio di rigore conquistato da Thomas Campaniello, e dal talento del Borussia Dortmund, Samuele Inácio, all'80', prima di essere riacciuffati al 90'+3 da un altro calciatore del San Gallo, il centrocampista Leonit Ibraimov.

In campo tutti i quattro interisti convocati: 90' per il portiere Farronato, 77' per Lissi, poi sostituito da Bovio e un tempo per Moressa.

"Avevamo l'esigenza di testare tutti i ragazzi a nostra disposizione, in funzione delle partite di qualificazione - ha dichiarato l'allenatore azzurro Massimiliano Favo a Figc.it -. Nel primo tempo potevamo fare meglio, siamo stati un po' carenti in personalità, ma sotto il profilo dell'impegno non posso rimproverare loro nulla. Nella ripresa, invece, abbiamo fatto meglio. Questi tornei servono a capire su chi si può contare e ci sono tanti giocatori su cui possiamo farlo".