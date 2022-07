Due allenatori delle giovanili dell'Inter lasciano Interello e si preparano a nuove esperienze: Paolo Annoni e Nello Russo nella prossima stagione non faranno parte dei quadri tecnici del Settore Giovanile nerazzurro. E se per il primo c'è già anche l'ufficialità, per il secondo bisognerà aspettare i prossimi giorni. Annoni sarà il nuovo allenatore della formazione Under 17 della Virtus Entella, dove approda dopo cinque stagioni a Milano. Dopo appena un anno di esperienza, invece, Russo potrebbe tornare alla Pro Sesto.