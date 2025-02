Spicca la sfida di campionato dell'Inter Primavera contro l'Udinese nel programma del week-end del Settore giovanile nerazzurro che vedrà sette squadre impegnate, tra categoria maschile e femminile. Ecco il quadro completo:

UNDER 20 Sabato 15 febbraio, ore 11:00 - Campionato, 25ª giornata: Udinese vs INTER - Stadio ‘’G. Teghil’’, Lignano Sabbiadoro, Udine.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 16 febbraio, ore 14:30 - Campionato, 17ª giornata: INTER vs Parma - KONAMI Youth Development Centre, Milano. UNDER 18 Lunedì 17 febbraio, ore 15:30 - Campionato, 22ª giornata: INTER vs Monza - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 16 febbraio, ore 16:30 Rhodense vs INTER - Centro sportivo Pirandello, Rho (MI).

UNDER 17 Domenica 16 febbraio, ore 15:00 Monza vs INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

UNDER 16 Domenica 16 febbraio, ore 14:30 Campionato, 18ª giornata: Cagliari vs INTER - CRAI Sport Center, Assemini (CA).

UNDER 15 Domenica 16 febbraio, ore 14:30 Campionato, 19ª giornata: Cagliari vs INTER - Stadio Comunale Gigi Riva, Uta (CA).