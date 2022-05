Sono quattro le partite del vivaio interista in programma nel week-end lungo, spalmate tra domenica e lunedì. Si parte con l'Under 15 che ospita il Venezia alle 12.30, poi sarà il turno di Under 18 e Under 16, entrambe in campo alle 15, rispettivamente per affrontare Bologna e Brescia. Chiude il quadro il derby di Milano Under 19 che metterà di fronte i nerazzurrini di Chivu au cugini del Milan. Ecco tutti gli impegni nel dettaglio:

PRIMAVERA UNDER 19 Lunedì 9 maggio 2022 - Campionato, 33^ giornata INTER vs Milan ore 17.00 (Centro di Formazione Suning, Milano)

UNDER 18 Domenica 8 maggio 2022 - Campionato, 29^ giornata Bologna vs INTER ore 15.00 (Centro Sportivo Biavati 1, Bologna)

UNDER 16 Domenica 8 maggio 2022 - Campionato, 1^ turno playoff INTER vs Brescia ore 15.00 (Centro di Formazione Suning, Milano)

UNDER 15 Domenica 8 maggio 2022 - Campionato, 1^ turno playoff INTER vs Venezia ore 12.30 (Centro di Formazione Suning, Milano)