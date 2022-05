Il capitano dell'Inter Under 19 Mattia Sangalli esprime tutta la sua gioia per la vittoria dello Scudetto Primavera ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile, specie dopo la sconfitta di Firenze. Abbiamo fatto 17 risultati utili di fila, in semifinale sembravamo morti e l'abbiamo rimontata e uguale stasera. E' un'emozione incredibile, è la dimostrazione che anche chi entra dopo dà tutto. La forza di questa squadra è il gruppo, prendo Iliev che ha segnato il gol vittoria dribblandone due. Siamo campioni d'Italia, sono felicissimo per la squadra e per me. La dedica è per la famiglia e per la squadra che mi ha regalato questa gioia. Non potevo chiudere meglio la mia storia con le giovanili dell'Inter, perché questa sarà la mia ultima partita; sono entrato a 4 anni e vado via da campione d'Italia".