Si è chiuso con un sorriso il 2022 dell'Inter Primavera, uscita vittoriosa dallo scontro diretto contro di fondo classifica contro l'Udinese. Una specie di luce in fondo al tunnel per i ragazzi di Cristian Chivu, come ha sottolineato Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 figlio di Deki, ai canali ufficali del club nerazzurro: "Sono tre punti molto importanti, fondamentali, che ci permettono di andare in vacanza con una mentalità diversa e di tornare con una motivazione in più - le sue parole -. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, ce lo aspettavamo. Abbiamo messo la grinta giusta, e alla fine Esposito ha tirato fuori un gran gol. Di sicuro a inizio stagione non siamo partiti con il piede giusto, adesso abbiamo fatto quattro partite senza sconfitte: speriamo di riuscire a salire in classifica".