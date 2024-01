Doppio impegno settimanale per l'Inter Primavera, che nello spazio di cinque giorni sarà protagonista in due competizioni. Domani pomeriggio, alle ore 16, i ragazzi di Cristian Chivu saranno ospiti del Torino nella sfida che mette in palio la semifinale di Coppa Italia, mentre domenica mattina chiuderanno il girone d'andata di campionato allo Juventus Training Center di Vinovo (fischio d'inizio ore 11).