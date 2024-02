Cambia ancora la prima inseguitrice in classifica dell'Inter Primavera, sempre più capolista del campionato dopo venti giornate grazie al 7-0 con cui ha demolito il Bologna ieri pomeriggio: al secondo posto ora c'è il Milan, vittorioso 3-1 contro il Cagliari, attardato di sei punti. Si può parlare, dunque, di fuga dei nerazzurrini, che hanno incrementato il vantaggio di due lunghezze rispetto allo scorso turno, complice le cadute fragorose di Torino (ko 6-3 col Sassuolo) e Roma (4-1 vs Monza). Solo pari per la Lazio, che ha ripreso la Juve sull'1-1.