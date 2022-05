Autore dell'illusorio gol del vantaggio nel derby Primavera di ieri, Giovanni Fabbian commenta non senza rammarico il 2-2 finale imposto dal Milan all'Inter a Interello: "C’è un po’ di amaro in bocca per il gol preso all’ultimo - le parole del centrocampista a Inter TV -. Siamo stati bravi nella ripresa a riprendere la gara ma negli ultimi minuti siamo calati di concentrazione prendendo il gol del pari. Primo tempo superficiale, infatti, abbiamo preso subito gol. Poi nella ripresa abbiamo schiarito le idee entrando in campo con una mentalità differente. Terzo gol? Le partite vanno chiuse subito, abbiamo avuto occasioni per fare gol. Ci è mancata la lucidità, ma ripartiamo da qui".