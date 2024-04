Sassuolo-Inter aprirà il programma della 29esima giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri saranno di scena allo stadio Ricci di Sassuolo venerdì 12 aprile, con fischio d'inizio alle ore 18. L'obiettivo, neanche a dirlo, è conservare il primato in classifica, magari allungando sulle più immediate inseguitrici Roma e Atalanta, impegnate rispettivamente in trasferta contro Juve e Cagliari.