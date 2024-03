Grande sfida per l'Under 19 di Cristian Chivu, che sabato 9 marzo ospiterà la Juventus al Konami Youth Training Centre nella gara valida per la 25esima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 13.

Designato anche l'arbitro dell'incontro: gara affidata a Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, che avrà come assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Roberto D'Ascanio di Roma 2.