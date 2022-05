Pronta risposta della Roma Primavera di Alberto De Rossi alla vittoria dell'Inter di venerdì contro la Spal: la squadra giallorossa ha battuto per 2-1 il Cagliari nel big match della 32esima giornata del campionato Primavera 1 tornando così a staccare di tre punti i nerazzurri. Erano passati per primi in vantaggio i rossoblu su un calcio di rigore trasformato da Jacopo Desogus; pareggia per i capitolini Luigi Cherubini, prima che la rimonta venga completata nella ripresa da Antonio Satriano.