L'Inter Primavera tornerà in campo domenica mattina per riscattare la sconfitta subita contro l'Atalanta che ha interrotto una serie di sette risultati utili consecutivi in campionato: al Konami Youth Development Centre di Milano arriva la Roma, seconda in classifica, per giocare la gara valida per la 24esima giornata del torneo. Il kick-off è previsto per le 11, la diretta testuale come di consueto la trovate su FcInternews.it.