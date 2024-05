L'Inter Primavera chiuderà la sua regular season sabato 18 maggio, alle 13, ospitando l'Atalanta a Interello, in contemporanea con la gara della Roma contro il Bologna. I nerazzurri sfideranno a distanza i giallorossi per difendere il primo posto in classifica, potendo amministrare un vantaggio di due punti e di dieci gol alla voce' differenza reti'. L'altro match schedulato nello slot del sabato pomeriggio è Empoli-Lazio.