Dopo la vittoria ottenuta in volata contro lo Young Boys mercoledì in Youth League, domenica mattina alle ore 11 l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta sarà impegnata nella nona giornata di campionato Primavera 1 contro l'Empoli al Konami Youth Training Centre. Designato come arbitro il veronese Alberto Poli, che sarà assistito da Manfredi Scribani di Agrigento e da Stefano Vito Martinelli di Potenza.