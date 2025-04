Sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola a dirigere la partita di domani tra la Cremonese e l'Inter, valida per la 14esima giornata del campionato Primavera 1, in programma domani alle ore 13. Per i nerazzurri occasione utile per accorciare sulla Roma capolista, impegnata nel big match contro il Sassuolo. Colaninno sarà assistito da Andrea Mastrosimone di Rimini e da Nidaa Hader di Ravenna.