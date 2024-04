Matteo Cocchi salterà Inter-Frosinone Primavera, in programma sabato 6 aprile alle ore 13, perché squalificato per una giornata dal Giudice sportivo. Il terzino di piede mancino era stato espulso per somma di ammonizioni nel giro di una manciata di minuti nella partita persa dai ragazzi di Cristian Chivu contro il Lecce.