Dopo l'analisi fatta in zona mista, Lorenzo Peschetola ha commentato la bella vittoria e il gol contro il Sassuolo anche a Inter TV, dove ha espresso ancora una volta tutta la gioia per i tre punti e per la rete. "Sono molto felice di questo gol, il sesto stagionale, però il merito è di tutta la squadra perché mi sono sempre tutti vicini, corriamo tutti insieme e ci aiutiamo l'un l'altro, quindi questo gol è tutto loro. Sono contento e spero di poter dare ancora tanto tanto a questa squadra e di raggiungere il nostro obiettivo finale".

Step anche a livello mentale?

"Le altre squadre avevano perso o pareggiato, questo risultato era fondamentale per il sorpasso e distaccare le altre. Siamo molto felici perché servirà molto per crescere e per continuare ad allenarci al 100% ogni giorno".