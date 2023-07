Accoglienza principesca a Bergamo per Roberto Samaden, neo responsabile del vivaio dell'Atalanta. Nel presentarlo alla stampa, infatti, Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, non ha esitato a definirlo prima "il miglior dirigente italiano a livello giovanile", quindi il "più grande acquisto in questa estate" per la Dea.

"Oggi è una giornata importante per l'Atalanta, in questi mesi da quando Maurizio Costanzi, che ringrazio enormemente per il lavoro svolto, mi ha comunicato di volersi prendere una pausa, la preoccupazione era trovare una persona che rispecchiasse la storia dell'Atalanta - ha raccontato ai giornalisti Percassi jr. -. È stato un lavoro complesso e una scelta complicata. E' una scelta ponderata e ben calibrata. Sappiamo chi siamo, sappiamo come dobbiamo lavorare: dobbiamo andare avanti con le nostre caratteristiche senza snaturarci".