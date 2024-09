La squadra Under 20 dell'Inter ha un nuovo team manager. Ed è una notizia che fa particolarmente piacere anche a noi di FcInterNews.it, perché riguarda un nostro collaboratore negli anni passati: dopo sei anni al Parma, dove ha coperto il ruolo di Life Style Team Manager, Riccardo Gatto raggiunge Milano per assumere il nuovo incarico. Lo riferisce StadioTardini.it.

In nerazzurro ritroverà un altro tassello con un passato nel club emiliano, vale a dire Nicolò Fabris, ex responsabile dell’ufficio stampa ducale. Tutta la redazione di FcInterNews.it augura a Riccardo le migliori fortune, congratulandosi per la sua meritata crescita professionale.